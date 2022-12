I residenti organizzano una colletta per la statua distrutta dai botti. L’assessore Sferragatta contribuisce smaltendo le macerie

Maddaloni – La sera della vigilia di Natale l’esplosione di alcuni botti nella villetta di via san Giovanni ha danneggiato la statua di padre Pio e la costruzione alle sue spalle. Un danno e uno sfregio immotivato e di pessimo gusto provocato da alcuni residenti proprio del quartiere che hanno agito senza alcun rispetto del luogo in cui vivono.

Per fortuna non sono la maggioranza, anzi, Infatti il quartiere si è subito mobilitato per risistemare alla meglio la casetta dietro al santo e un un gruppo nutrito di residenti si è attivato per raccogliere soldi per aggiustare la statua, che era stata privata di una mano. Ieri mattina l’assessore Nunzio Sferragatta si è recato sul posto per rendersi conto personalmente dell’accaduto e ha offerto la sua collaborazione smaltendo a sue spese le macerie provocate dall’esplosione.

La statua è stata aggiustata, la villetta ripulita, ma per evitare che accada ancora occorre che si prendano provvedimenti per la manutenzione e la gestione. Un gruppo di residenti del quartiere vorrebbe prenderla in gestione e chiede di essere ascoltato e coinvolto per dare a quello spazio dignità e sicurezza.