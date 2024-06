I salesiani cooperatori donano il quadro dell’artista DE ROSA al Santuario

Maddaloni- Un Dono di Fede. I Salesiani Cooperatori di Maddaloni donano il quadro di Don Bosco realizzato dall’artista Maddalonese De Rosa Rosa al Santuario di Santa Maria del Monte.

In una giornata segnata dalla devozione e dalla solidarietà, i Salesiani Cooperatori di Maddaloni compiranno un gesto significativo, donando un quadro raffigurante San Giovanni Bosco al Santuario di Santa Maria del Monte. Questa donazione, più che un semplice atto materiale, simboleggia un legame profondo e duraturo tra la comunità locale e la spiritualità salesiana.

La celebrazione avra’ luogo presso il Santuario di San Michele un luogo di culto caro ai fedeli di Maddaloni . Alla presenza di numerosi fedeli e giovani la cerimonia sarà officiata da Don Angelo Delli Paoli e Don Antonio Traviso. l’importanza di questo gesto e il suo significato spirituale, evidenzia come Don Bosco continui ad essere una figura ispiratrice per le nuove generazioni e le famiglie.

La donazione del quadro di Don Bosco al Santuario di Santa Maria del Monte è un segno tangibile dell’impegno dei Salesiani Cooperatori di Maddaloni nella promozione dei valori salesiani. Essa rafforza il legame tra la comunità locale e la missione educativa e pastorale della Famiglia Salesiana.

Tutta la cittadinanza e’ invitata a partecipare