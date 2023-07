I sanitari dell’ospedale di Maddaloni salvano un uomo nel parcheggio dell’ospedale.

Maddaloni – Una vicenda quella che vi raccontiamo che plaude alla professionalità e alla grande umanità del personale sanitario dell’ospedale di Maddaloni e che ci fa riflettere, anche se non c’è n’è bisogno, dell’urgenza di riaprire il Pronto Soccorso, primo avamposto per qualunque tipo di malore e, in alcuni casi, come oggi, luoghi in cui grazie alla tempestività e alla prossimità si salva una vita.

Ecco i fatti. questa mattina, intorno alle ore 8.00, un uomo, di circa 50 anni, non residente in città ma che si trovava qui sul posto di lavoro in un cantiere, si è sentito male, avvertendo una forte tachicardia e dolori al petto. Si è recato in ospedale ignorando che il pronto soccorso fosse chiuso e nel parcheggio ha incontrato una dottoressa e alcuni infermieri che stavano montando per il turno antimeridiano. I sanitari, capita la situazione, subito hanno effettuato il soccorso per riportare i valori nella normalità. Non potendo procedere per un ricovero per le osservazioni successive, perché la procedura non lo consente, lo hanno lasciato andare suggerendogli come proseguire per approfondire i controlli.

I sanitari ci hanno riferito che non è la prima volta che succede che persone si rechino in ospedale pensando di trovare un pronto soccorso ad accoglierli