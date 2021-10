I soci della Anacomi ritornano a Maddaloni

Dopo il raduno di aprile 2019 la Associazione Nazionale di Commissariato dell’Esercito conosciuta come Anacomi, ritorna a Maddaloni venerdì 29 ottobre presso la Caserma Mauro Magrone per commemorare con una Santa Messa tutti i soci defunti nonché gli ex Comandanti della Scuola e gli Ufficiali Sottufficiali e Personale civile che hanno prestato servizio all’attuale Scucomm nei suoi 73 anni di vita. La Scuola che attualmente è comandata dal Gen. Francesco Riccardi venne costituita il 01 agosto 1948. L’incontro è organizzato dalla Presidenza Nazionale della Anacomi presieduta dal Gen. Salvatore Fari, con il placet del Comando della Formazione e Ordinamento di cui è Comandante il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale. La funzione religiosa sarà celebrata da Don Francesco Marotta coadiuvato da Don Matteo Coppola. Al termine della funzione verranno benedette le Statue della Divina Provvidenza e di San Lorenzo patroni del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano come da decreto del Vicariato Militare. Per la cronaca entrambi i Patroni saranno festeggiati il 19 novembre in contemporanea con l’anniversario del Corpo. I soci della Anacomi visiteranno anche il Centro Vaccinale in funzione nell’ex padiglione della Arte Bianca dove fino ad oggi sono stati distribuiti ben 55084 vaccini con la collaborazione della Azienda Sanitaria Locale di Caserta diretta dal dott. Ferdinando Russo.