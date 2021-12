I sogni si avverano e…

Dedicato ai miei amici Anna e Agostino.

Anna: madre e moglie amorevole, tenace, accorta, grande lavoratrice. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti. Agostino: padre premuroso, marito devoto, grande lavoratore, da tempo ha messo da parte il lavoro di Geometra ma, pur di assicurare ad Anna e ai figlioletti un presente decoroso e un futuro sicuro, attualmente si occupa della Sala presso una notissima Pizzeria di Gragnano (NA) dove quarant’anni fa nacque l’originale PANUOZZO. Giulia e Daniele: frutti del grande amore che lega Anna e Agostino. Per Anna suo padre, Sig. Alberto, sognava proprio quello che ieri, domenica 5 dicembre 2021, si è avverato: un laboratorio artigianale e artistico dove dar vita alla sua innata e preziosa creatività. Il caro Alberto ieri ha assistito alla realizzazione del sogno da lassù… Contornati dai familiari e dagli amici più cari Anna e Agostino hanno inaugurato in una via centrale di Scafati (SA) una MERCERIA CREATIVA con annesso Laboratorio Artistico che consentirà la realizzazione di manufatti accurati (tendaggi, lavori di ricamo artistico e tutto ciò che potrà rendere bella e accogliente la casa, l’abbigliamento e qualsiasi festa: battesimi, compleanni, etc etc, realizzati con cura e passione) oltre la vendita al dettaglio di tessuti e tutto ciò che serve entrando in una merceria. E’ stata una grande e sentita festa. Tutti i partecipanti, commossi ma esultanti, si sono stretti ad Anna e Agostino per augurare prosperità alla nuova attività che, di sicuro, riporterà grande successo. La MERCERIA CREATIVA, con immagini e offerte, è raggiungibile su Facebook e su Instagram: @merceriacreativascafati. Ai carissimi Anna e Agostino, ai piccoli Giulia e Daniele un sincero augurio di gioia e felicità perenne. AD MAIORA.