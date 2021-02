I tifosi della Casertana donano un lavasciuga ao reparto pediatria dell’ Aorn di Caserta

I tifosi della Casertana, tra cui i rappresentanti Massimo Monteforte, Giovanni Vitale, Francesco Brancaccio, Maurizio Affuso, Fabio Di Gioia, come ogni anno , nel periodo natalizio si attivano per una raccolta fondi da destinare ai bambini della U.O. di Pediatria dell’AORN di Caserta.

Quest’anno tra le tante difficoltà accentuate dalla pandemia, il periodo della raccolta si è prolungato. Con grande entusiasmo il Direttore generale dott.Gubitosa, il Primario prof.Nunziata e la caposala Papa, hanno accolto il dono, una lavasciuga, utile per le mamme che restano vicino ai loro figli durante il ricovero.

I tifosi oltre che tifare per la loro squadra del cuore tifano per la loro città, così che non dimenticano di essere vicini a chi in alcuni momenti ha più bisogno, con l’augurio di ritornare presto allo stadio e tifare ancora più forte di prima.