I video all’interno. Super nonno Simeone corre 2 maratone in 8 giorni. I miei integratori? I miei nipoti ai traguardi

Maddaloni- Un’impresa non facile quella che ha compiuto Simeone Giordano, 65 anni compiuti di Maddaloni. La corsa è la sua passione e di gare ne ha fatte ma in questo mese si è decisamente superato. Infatti a distanza di una settimana appena, per 2 domeniche consecutive, ha gareggiato in 2 maratone, a Torino e a Ravenna, città in cui vivono i figli con i nipotini.

Per i suoi 3 nipotini ha corso, portando i loro nomi sotto il pettorale di gara. Il 6 novembre a Torino con un tempo di 4h 01,51 e il 13 a Ravenna con un tempo di 4h 13.

Felice e soddisfatto ha dichiarato: ” Anna, Beatrice ed Elena sono i miei integratori. Corro per loro in attesa degli altri 3 nipotini che sono in arrivo e che completeranno la mia felicità!” .