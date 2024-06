I Vigili del Fuoco liberano due escursionisti rimasti bloccati sul monte Tifata

Questa sera verso le ore 20:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, partita dalla sede centrale del Comando, è intervenuta sul monte Tifata, nel comune di San Prisco, in seguito ad una chiamata di soccorso ricevuta dal personale del 118. I Vigili del Fuoco, insieme al personale del 118 e del soccorso alpino Campano, sono riusciti a raggiungere sulla vetta del monte due escursionisti della zona rimasti bloccati dopo il ferimento di uno dei due in seguito ad una caduta. Una volta in cima e dopo aver stabilizzato il ferito,è stato necessario fare intervenire un elicottero del 118 per il successivo trasporto all’ospedale del Mare a Napoli per le cure del caso.