I Vigili del Fuoco ricevono un defibrillatore

Il comunicato:

Caserta. In data odierna la direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania ha consegnato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta un nuovo defibrillatore semiautomatico di ultima generazione prodotto dalla società Tecno-gaz , leader nel settore dei prodotti medicali. A ricevere il nuovo defibrillatore è stato direttamente il Comandante provinciale Dott. Ing. Sergio Inzerillo ,da sempre molto attento alla sicurezza del personale in servizio presso il Comando, che ha sottolineato come questo strumento ci aiuterà ad affrontare le emergenze con maggiore tranquillità e responsabilità.