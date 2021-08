I Vigili del Fuoco salvano 7 scouts dispersi sul Matese

Caserta 19 Agosto 2021

Ieri pomeriggio verso le ore 15:34 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta in una zona montuosa, nel comune di Gioia Sannitica, in seguito ad una chiamata di soccorso di un Capo Scout che non vedendo rientrare il suo gruppo, composto da 7 giovani scout ha allertato i soccorsi. Immediatamente giunti sul posto i vigili del Fuoco subito hanno cominciato le ricerche dei 7 scout provenienti da Foggia che avevano perso l’orientamento mentre effettuavano un’escursione su un sentiero CAI, rimanendo bloccati nel fitto bosco. Per riuscire a localizzarli è stato necessario far intervenire anche un elicottero proveniente dal nucleo elicotteri Vigili del Fuoco di Pontecagnano. Una volta localizzati i ragazzi, tutti di 21 anni ed in buone condizioni, sono stati recuperati dall’elicottero e trasportati in un campo vicino dove li attendeva il loro Capo Scout per rientrare nella struttura che li ospitava “Giovani di Don Bosco” sita in Piedimonte Matese.