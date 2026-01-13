I “Vio-Lenti” di ‘o Zulù e Venturiello in Petrolini al Trianon

Il fine settimana della seconda settimana di gennaio al Trianon Viviani è all’insegna della musica e della prosa con due diversi appuntamenti.

Venerdì 16 gennaio, alle 21, Luca ‘o Zulù Persico e Caterina Bianco in Vio-Lenti attraversano la carriera del frontman della 99 Posse con un’esperienza di teatro narrativo che si intreccia col concerto, ricca di introspezione, passione e impegno sociale.

Quindi, sabato 17 gennaio, alle 21, Massimo Venturiello ritorna in scena nel teatro di Forcella con Chicchignola di Ettore Petrolini, l’affresco tragicomico dell’Italia popolare dei primi del Novecento che racconta come un piccolo antieroe affronta la sua vita con una comicità spontanea.

Intanto prosegue, fino al 22 gennaio, con ingresso libero, la mostra iconografica Jesce sole…, che presenta illustrazioni e scenografie di Gennaro Vallifuoco nell’opera di Roberto De Simone. Tra i documenti esposti figurano anche i bozzetti di Trianon Opera. Tra pupi, sceneggiata e belcanto, l’ultimo lavoro teatrale del grande compositore, regista e musicologo scritto proprio per il teatro pubblico di Forcella.

ABBONAMENTI, biglietti e informazioni

Per la seconda parte di stagione (da gennaio a maggio), è possibile regalarsi e regalare una card o un abbonamento.

Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro. Per quanto riguarda, invece, sottoscrivere l’abbonamento – con formule da sette o a otto spettacoli a scelta del cartellone – da 90 euro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.