IC G. Parente di Aversa/ Il 14 e il 15 gennaio 2023 si svolgerà l’OPEN DAY

Il 14 e il 15 gennaio 2023 si svolgerà l’OPEN DAY dell’IC G. Parente di Aversa.

La Dirigente, Angela Sodano,i docenti ,gli studenti saranno lieti di mostrare le varie attività in un percorso itinerante che si svolgerà nei quattro plessi dell’istituto.

IC “G.Parente” presenta un ricco ventaglio di scelte che riguardano gli studenti di primaria e secondaria. Per i ragazzi che si apprestano a frequentare la scuola secondaria di I grado c’è la possibilità di scegliere -oltre all’offerta formativa tradizionale- tra tre indirizzi : musicale, sportivo e coreutico e una classe digitale per bambini che inizieranno il percorso scolastico alla scuola primaria. Una novità molto importante, dall’anno scolastico 2023/2024, riguarderà la possibilità per i genitori che intendano iscrivere i propri figli al plesso Diaz, di scegliere la sezione a tempo pieno, in questo senso l’IC “G.Parente” mostra di essere sempre attento ai cambiamenti della società e vicino ai bisogni delle famiglie.

I bambini che parteciperanno all’open day avranno la possibilità, non solo di osservare ,ma anche interagire con gli studenti e i docenti durante le attività dei diversi laboratori organizzati ( il laboratorio scientifico, artistico, linguistico e informatico)

Durante l’open day tutti potranno assistere anche alla performance musicale organizzata dai docenti e dagli alunni della sezione A indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado.