IC “Luca Tozzi” ed Erasmus plus, nuove esperienze di apprendimento

L’accreditamento ERASMUS+ 2022-2027 dell’Istituto Comprensivo Luca Tozzi(guidato dalla DS Gabriella Clemente), incentrato sulle tematiche della sostenibilità , dell’inclusione e della musica, continua ad offrire esperienze di apprendimento interculturali e trasformative per i ragazzi di Frignano. Il 15 aprile, una delegazione composta da cinque studenti e due docenti è giunta a Varaždin, una pittoresca città nel nord-ovest della Croazia.

La visita alla scuola locale ha aperto da subito le porte a nuove idee e prospettive. Nel paese ospitante, le lezioni durano quarantacinque minuti, seguite da un intervallo di quindici minuti durante il quale gli studenti dai sei ai quattordici anni possono muoversi liberamente negli spazi interni ed esterni dell’istituto; gli insegnanti hanno la possibilità di allestire le aule tematiche secondo i propri gusti, e all’esterno è disponibile uno spazio con patio e panche per le lezioni all’aperto. Tutto l’edificio è caratterizzato da lavori artistici realizzati con materiali riciclati. In aggiunta, è presente una figura psicopedagogica per supportare gli studenti nelle difficoltà incontrate. Un aspetto fondamentale di questa esperienza è stata l’esplorazione dell’educazione STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso la visita presso un Thinker Lab., ovvero uno spazio educativo innovativo progettato per incoraggiare lo sviluppo delle competenze del pensiero critico, della risoluzione dei problemi e della creatività nei giovani. Questi laboratori, diffusi in molti paesi Europei, offrono agli studenti esperienze pratiche e interattive che li sfidano a pensare in modo creativo, ad affrontare problemi complessi e a trovare soluzioni innovative.

Nella giornata di accoglienza i docenti croati, guidati con maestria dall’insegnante Ivana Fiket, hanno preparato con dedizione una varietà di attività e laboratori, garantendo agli studenti frignanesi un’esperienza di apprendimento indimenticabile. Le attività di conoscenza hanno agevolato il contatto spontaneo e cordiale tra tutti i partecipanti, mentre il primo workshop di introduzione di entrambi i paesi ha evidenziato le differenze e le somiglianze culturali. Il secondo workshop è stato incentrato sulla realizzazione di un video musicale per il progetto Etwinning ‘Tune the Nature”, di cui entrambe le scuole sono partners. La cerimonia di benvenuto è stata arricchita da canti e balli tradizionali, oltre a una toccante performance in italiano della famosa canzone “Bella Ciao”.

Nel pomeriggio la delegazione ha visitato il Museo degli Angeli, esplorato il ricco patrimonio culturale e conosciuto la storia degli Angeli che, secondo la leggenda, hanno scelto questa cittadina come luogo di riposo. La visita si è conclusa dopo un’insolita e curiosa caccia agli angeli custodi nascosti tra il castello e le abitazioni storiche di Varaždin.