ICity Rank 2021, Caserta indietro sulla digitalizzazione

Risultati per nulla lusinghieri quelli della nostra Caserta nella nuova classifica ICity Rank 2021.

L’indagine, condotta annualmente da FPA, misura l’indice di digitalizzazione dei capoluoghi italiani e l’innovazione nel campo di queste tecnologie.

La nostra città è nel gruppo di coda: 100° posto in graduatoria su 107 classificate, in compagnia esclusiva di province del Meridione.

Come nell’indice di qualità della vita, il Nord Italia stravince sul Mezzogiorno, ma non sono mancate eccezioni come Cagliari (9°), Palermo (12°) e Bari (20°).

In generale si conferma la tendenza delle grandi città ad essere le più digitali, con Firenze di nuovo in testa, seguita da Milano e Bologna. Non male anche il risultato di Napoli, che con la 26esima piazza si colloca nella fascia intermedia che include la maggior parte dei capoluoghi (la fascia alta comprende le prime 22 classificate).

Il punteggio finale considera 8 indici nel calcolo: disponibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, integrazione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e diffusione di tecnologie di rete.

Una sfida, quella della digitalizzazione della città, ed in particolare della pubblica amministrazione, spesso lanciata anche dal sindaco Carlo Marino, e più che mai urgente dopo gli ultimi risultati di Caserta in questa classifica.