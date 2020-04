Idee di svago per non annoiarsi durante la quarantena

Rimanere a casa, di questi tempi, è un dovere e una grande responsabilità di tutti per limitare il più possibile il contagio derivante dalla diffusione del Coronavirus. Tra un decreto e l’altro, è chiaro che le misure che sono state prese dal Governo sono diventate purtroppo sempre più restrittive, fino ad arrivare a vietare completamente le uscite non necessarie.

Molte persone rimangono tra le mura domestiche senza avere però la minima idea di cosa fare durante il giorno. Per rendere meno pesante questo momento e superare la quarantena in maniera più serena, è bene sfruttare qualche ottimo consiglio per trascorrere il tempo in casa.

Informazione, social network e tanto divertimento

Una delle attività con cui si può trascorrere il tempo è quella di informarsi in maniera seria e responsabile sull’emergenza sanitaria in atto. Non si tratta solo di reperire informazioni e dati su quello che si sta verificando a livello nazionale, ma anche di comprendere la situazione che sta vivendo il Comune in cui si abita. Leggere e approfondire gli argomenti può essere utile per capire meglio anche come comportarsi sia adesso che nei prossimi mesi.

App e smartphone possono tornare più che utili in questa situazione ma non solo in tema di informazione, anche per le numerose possibilità di divertimento offerto.

Pensiamo, ad esempio al gioco online, che ha registrato un vero e proprio boom negli ultimi mesi. Infatti, un numero sempre maggiore di utenti ha scelto di giocare online con giochi famosi come blackjack, poker, roulette e tanti altri giochi che hanno fatto la storia del mondo dei casino. I casino online moderni sono in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni d’intrattenimento, sempre più divertenti e innovative. Per accedere è necessario registrarsi al portale di gioco selezionato per aprire un conto di gioco personale e l’offerta è dedicata ovviamente solo ai maggiorenni. Prima di cominciare a giocare, però, la cosa migliore da fare è accertarsi che abbiamo individuato un casino AAMS, ovvero un casino provvisto della certificazione AAMS di qualità, legalità e sicurezza.

Film e serie TV

Da quanto tempo vi hanno suggerito di guardare una particolare serie TV, ma non avete mai avuto il tempo di vederla? Ecco, è arrivato finalmente il momento giusto. Adesso non ci sono più scuse e almeno un’ora al giorno si può dedicare ad una delle vostre serie TV preferite grazie anche a Netflix.

Sulle piattaforme che trasmettono contenuti in streaming, c’è invece la possibilità di compensare il desiderio di andare al cinema. Infatti, con tutto questo tempo a disposizione, c’è la possibilità di andare alla scoperta di pellicole del passato, oppure di film che abbiamo già visto e amato, ma che non guardiamo da tantissimo tempo. Alcuni enti, come ad esempio la Cineteca di Milano, ha aperto il proprio catalogo online con una vasta gamma di film da poter guardare in streaming.