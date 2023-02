IERI ALL’AUDITORIUM DI CASERTA ELLY SCHLEIN CANDIDATA ALLA SEGRETERIA DEL PD ( VIDEO )

Caserta. Buona l’ affluenza di persone che nella serata di ieri, giovedi’ 2 febbraio 2023 , ha quasi gremito l’ Auditorium Provinciale di Caserta dove Elly Schlein ,candidata alla segreteria del Pd insieme a Stefano Bonaccini e Paola De Micheli ha incontrato simpatizzanti e iscritti al Partito Democratico della città capoluogo.

L’ evento, fortemente voluto dal capogruppo del PD Alessandro Landolfi e dal Consigliere Comunale di Caserta Gianni Comunale, ha visto la presenza ,fra gli altri di una delegazione del gruppo politico ” Caserta Decide” capeggiato dal Consigliere Comunale Raffaele Giovine , da una delegazione della CGIL composta ,fra gli altri, dall’ ex Segretaria Generale Susanna Camusso da Michele Colamonici e Raffaele Maietta. Ad arricchire la platea ,oltre all’ ex Consigliere Comunale di Speranza per Caserta Antonello Fabbrocile c’era Franco Capobianco e a il noto giornalista -Politico Sandro Ruotolo

La giovane candidata Elena Ethel Schlein è arrivata all’ Auditorium di Via Ceccano alle ore 21, 30 . Ad accoglierla un gruppo di giornalisti verso i quali Elly è apparsa molto disponibile e soprattutto con le idee chiare: “Non siamo qui per fare una resa dei conti – ha dichiarato- ma per costruire il nuovo Pd e farlo insieme, salvaguardare il suo prezioso pluralismo ma senza rinunciare a un’identità chiara, un profilo netto. Se abbiamo perso milioni di elettori – ha continuato – è evidente che qualcosa abbiamo sbagliato , e’ tempo di rimboccarsi le maniche – ha concluso- noi siamo pronti a riappropriarci e portare avanti tutti gli argomenti che fanno parte del nostro DNA . Dobbiamo necessariamente tornare ad essere per i lavoratori e le fasce piu’ deboli del territorio il punto di riferimento dal quale ripartire per costruire un Paese piu’ equo .”

Elly Schlein all’anagrafe Elena Ethel Schlein e’ nata a Lugano il 4 maggio del 1985 è una politica italiana con tripla cittadinanza, svizzera statunitense ed italiana.

Aderente a varie formazioni di centro-sinistra e di sinistra, è stata europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura (2014-2019); candidatasi alle elezioni regionali per l’ Emilia Romagna , è stata eletta e ha svolto il ruolo di vicepresidente nella giunta regionale di Stefano Bonaccini (dal 28 febbraio 2020 al 24 ottobre 2022). Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 si è candidata alla Camera come indipendente nella lista Partito Democratico- Italia Democratica e Progressista venendo eletta deputata.

A seguito delle dimissioni di Enrico Letta da segretario del PD in conseguenza del risultato del partito alle elezioni politiche, l’11 novembre 2022 Schlein annuncia, nel corso di una diretta Instagram , la sua intenzione di candidarsi come nuova segretaria del PD al prossimo congresso. Per questo motivo sceglie dunque di tornare nel partito dopo 7 anni di assenza.

Il 4 dicembre si candida ufficialmente alla segreteria del partito e il 12 dicembre aderisce formalmente al PD.

