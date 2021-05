Ieri l’ultimo commosso saluto a Gabriele

Maddaloni/ Cervino. Ieri pomeriggio a Messercola si sono tenuti i funerali per dare l’ultimo saluto a Gabriele Barile, 41 anni, tragicamente morto nella serata di giovedì 6 maggio a causa di un incidente. Gabriele percorreva in moto la strada statale verso Caserta, quando all’incrocio con via Starzalunga a Maddaloni è avvenuto lo scontro con l’auto che gli è stato fatale.

Una folla commossa di amici e parenti è accorsa ieri a dargli l’ultimo saluto . Una persona solare, sempre attiva, un gran lavoratore, sempre disponibile con tutti: così lo ricordano amici e familiari che non riescono a rassegnarsi alla perdita del loro caro. Uno striscione fuori la chiesa lo ritrae sorridente e lo descrive con una frase: Alla normalità preferivi la follia. Sei stato un matto, un folle, ma il tuo cuore era immenso. Resterai sempre nei nostri cuori.

Buon viaggio Gabriele.