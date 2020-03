Igienizzante “anti-Covid-19” sequestrato dai Carabinieri

NAPOLI – Circa 450 confezioni di un prodotto igienizzante venduto in un supermercato del quartiere Ponticelli, a Napoli, come “biocida” ed “attivo sul Coronavirus”, sono stati sequestrati ieri dal Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Napoli. Le confezioni del prodotto, etichettato come “Farmaclean- igienizzante mani”, da un litro, venivano vendute al prezzo di 8 euro e recavano sull’etichetta la dicitura “elimina fino al 99,9% batteri, funghi e virus…attivo su virus (coronavirus, hiv, hbv, hcv)”.

Il prodotto, però, era privo della prescritta autorizzazione ministeriale. Secondo la normativa disposta dal Ministero della Salute, i prodotti che pubblicizzano un’ azione “sanitizzante o sanificante” possono essere immessi in commercio solo con una specifica autorizzazione.

I militari si sono recati nel laboratorio di produzione del prodotto igienizzante, nel quartiere Soccavo, dove hanno sequestrato locali, attrezzature, materiali ed oltre 3 mila litri di prodotto in preparazione o già confezionato. Il titolare del laboratorio è stato denunciato per frode in commercio.