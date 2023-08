II Memorial Baldassarre Nero – Podistica Portichese, iniziano i preparativi.

PORTICO DI CASERTA. Si entra nel vivo dei preparativi per la storica podistica portichese, giunta alla 17^ edizione, che si terrà il 1 ottobre 2023. Anche quest’anno sarà dedicata alla memoria del Lgt. dei Carabinieri, Baldassarre Nero, venuto a mancare prematuramente nel 2021.

Una gara competitiva di km.10, che partirà da Portico e attraverserà le strade cittadine di Macerata Campania, della frazione di Caturano e Musicile, per giungere al traguardo in Piazza Rimembranza a Portico di Caserta.

Vedrà protagonisti circa 800 atleti provenienti dalla Regione Campania, Lazio, Calabria e Toscana che potranno iscriversi sui portali a loro dedicati; sarà, inoltre, prevista una passeggiata cittadina su un percorso breve per i ragazzi, tutti premiati con dei gadget.

La gara è organizzata dall’A.s.d. “Team Iodice”, con la collaborazione dell’A.s.d. “Marathon Club Gelindo Bordin”, l’A.p.s. “Riforma del pensiero”, l’Ass.ne “Si…amo portico” e l’A.p.S. “Tradizion Cant e Suon a Sant’Antuon”, i cui soci, coadiuvati dalla delegata alle Associazioni e alla Protezione Civile di Portico, Dott.ssa Stefania Ienco, da sempre collaborano in sinergia per la buona riuscita della manifestazione.

Il 29 settembre, alle ore 18,00 nella Chiesa “San Pietro Apostolo” in Portico di Caserta, sarà, invece, celebrata una messa solenne in onore al compianto Lgt. Baldassarre Nero.

Alla celebrazione, allietata dal Coro Polifonico “San Francesco” diretto dalle sorelle Rauccio, prenderanno parte tutte le alte cariche civili, politiche, militari, insieme agli Istituti Scolastici e alle Associazioni presenti sul territorio di Portico di Caserta e Macerata Campania.

L’evento si fregia del patrocinio della Regione Campania, delle Provincia di Caserta, di Sport e Salute Campania, del Comune di Portico di Caserta e Macerata Campania, dello CSEN Provincia di Caserta e con il coinvolgimento attivo del delegato allo Sport del Comune di Portico di Caserta, Avv. Luigi Piccirillo che dichiara “è un anno ricco di sport quello che stiamo vivendo a Portico di Caserta, iniziato con l’apertura della prima palestra all’aperto della provincia, dove operatori del settore stanno garantendo 400 ore di sport gratuito per tutti cittadini, con attività che riprenderanno il 9 settembre con un interessante convegno.

Stiamo anche lavorando per realizzare ad Ottobre un’intera giornata dedicata allo sport in collaborazione con Decathlon. Sarà un evento esclusivo per i portichesi dove il divertimento, la musica e i tanti colori, faranno da cornice ad un’altra bella occasione di incontro e benessere per i nostri concittadini”.