II torneo di calcio popolare : VINCONO L’AMICIZIA È LA PROFESSIONALITÀ’ ( FOTO)

Caserta. Quando si riesce a trasformare un torneo di calcio in un evento musicale ,in una festa , in un momento di aggregazione , non resta che fare un plauso agli organizzatori che in modo impeccabile hanno gestito la II edizione del torneo di calcio popolare tenutasi sul campo di erba sintetica sito all’ interno del Rione Vanvitelli .

Un torneo , quello organizzato da Mauro De Prezzo e i suoi collaboratori , che ha visto ai nastri di partenza numerose squadre confrontarsi fra loro . Le Partite si sono disputate sempre con spirito agonistico ma nello stesso tempo rispettoso nei confronti degli avversari .

Capitolo a parte merita la finalissima del torneo che si e’ disputata martedì 12 luglio a partire dalle 20, 30 ,fra il Millenium Limatola e L’ Aversa.

Mauro e i suoi collaboratori hanno trasformato L’ intero Rione Vanvitelli in un suggestivo teatro a cielo aperto nel quale si sono alternati musica, stands di prelibatezze enogastronomiche,sport e fuochi pirotecnici in una cornice di allegria , di solidarietà’ e di amicizia.

Ad allietare la serata infatti e’ intervenuto il noto cantante Marco Calone , applaudito dai numerosi fans accorsi per L’ occasione . Il giovane artista ha tenuto un concerto di circa un ora all’ interno del rettangolo di gioco accompagnato dai suoi musicisti .

Per la cronaca la finale fra Millenium Limatola e Aversa si e’ conclusa con la vittoria di quest’ ultima per 9 a 2. Ma poco conta chi ha vinto o perso perché ,subito dopo la partita i cornetti caldi distribuiti sul campo hanno ripristinato il clima amichevole e pacifico dell’ intera manifestazione .