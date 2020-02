III Edizione di “Napoli Print&Cut presso l’Hotel gli “Dei” di Pozzuoli

NAPOLI – Torna il consueto appuntamento con la fiera dedicata alle novità dal mondo della stampa e del taglio “Napoli Print&Cut”. La terza edizione dell’evento si svolgerà, così come negli anni precedenti, presso l’Hotel gli Dei di Pozzuoli, dalle ore 10 alle 18.

Dedicata a tutti gli operatori del settore e delle arti grafiche, la fiera è organizzata da un gruppo di società leader nel settore che si occupano di stampa e taglio. L’obiettivo della kermesse, come ogni anno, è quello di far conoscere tutte le ultime novità a disposizione sul mercato e far provare dal vivo i prodotti volti a migliorare la qualità del lavoro di tutti gli operatori, far conoscere attrezzature e consumabili per la personalizzazione di abbigliamento.

Inoltre sarà possibile vedere in azione le stampanti per la realizzazione di stampe di piccolo e grande formato. Lo scopo è di mostrare tutte le ultime innovazioni e peculiarità delle industrie regionali leader nel settore della stampa e delle arti grafiche.

“Veniamo dal grande successo dello scorso anno e finalmente ci siamo”. Queste le parole del fondatore di Napoli Print&Cut e amministratore dell’azienda Smollder, Giorgio De Riso che presenta l’edizione 2020: “Questo evento sta iniziando ad incuriosire grosse aziende del Nord, infatti – continua De Riso – nel 2021 ci saranno altre novità ma non voglio anticipare nulla”.

Dunque anche per questa terza edizione ci saranno aziende del settore delle stampanti e delle arti grafiche come Smollder; Calafiore; Flexsy; Ricamocucito stampadiretta; Plastitech Srl; Tosingraf; Transfer System S.A.S.; Clique Abbigliamento Promozionale; Opera 3D, B-Flex; Brother; Hp; Canon; Shockline; PGTech di Giuseppe Paradiso; Melprom; Mimaki; Ricoma; Goccopro. Questo e molto altro alla fiera Napoli print&cut.

Orario d’ingresso: dalle ore 10 alle 18. Info: 392 288 3152