IL 1° GIUGNO SCIOPERO DI 24 ORE DELLA USB IN CLP

Il comunicato

Caserta. L’USB è costretta ad effettuare una nuova azione di sciopero nell’azienda che gestisce i chilometri del servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta: la CLP.

Questa volta i lavoratori si asterranno dal servizio per 24 ore, dalla mezzanotte del 1° giugno fino alle 23.59 dello stesso giorno, eccetto fasce di garanzia previste dall’azienda (6.00/8.30 e 12.30/16.00).

Le motivazioni della vertenza aziendale sono:

– La richiesta di un miglioramento della gestione del personale e del servizio.

– Il rispetto dell’art. 19 del RD 148 nell’affidamento della mansione di Addetti all’Esercizio.

– La fine dei continui ritardi nell’accredito dello stipendio, rispetto ai tempi previsti dal CCNL.

– La disparità di trattamento nella registrazione delle presenze col badge.

– La richiesta di stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato.

– La richiesta di attivazione e potenziamento delle misure di prevenzione antiCoronavirus.

– La richiesta di somministrazione di test sierologici periodici a tutto il personale.

– L’utilizzo dei minibus con divisori non omologati, in difetto col C.D.S..

Oltre a tutte queste vertenze aziendali, abbiamo anche forti motivazioni politiche: tutti i lavoratori che hanno deciso di non sottostare alle politiche aziendali, ed in particolar modo coloro I quali hanno deciso di aderire liberamente alla USB, sono stati fatti oggetto di attacchi personali e mirati.

Solo negli ultimi due mesi, infatti, i lavoratori iscritti alla USB hanno subito decine di contestazioni disciplinari, quando nell’intero arco ventennale di servizio non ne avevano mai subite.

Ovviamente la nostra Organizzazione sta rispondendo colpo su colpo agli attacchi pretestuosi dell’azienda, ma chiediamo alle istituzioni prefettizie e regionali, organi che hanno già deciso la fine di CLP entro il 31 agosto prossimo, di vigilare non solo i vertici aziendali, ma anche il controllo delle Commissarie Prefettizie, uniche vere responsabili, per legge, di un’azienda comminata da diversi anni per un’interdittiva antimafia, confermata anche recentemente dal TAR.

Pertanto l’USB LAVORO PRIVATO chiede a TUTTO il PERSONALE DIPENDENTE di CLP stanco di questa amministrazione, di esentarsi dal servizio il prossimo martedì 1°giugno.

Lo sciopero di cui sopra, nel rispetto delle regolamentazioni del settore, avrà la seguente articolazione:

– Personale Turnista e di Esercizio: 24 ore (fatte salve le fasce di garanzia).

– Personale Amministrativo ed Impianti fissi: intera prestazione lavorativa.

LAVORATORI, SCIOPERIAMO COMPATTI PER DARE UN’ULTIMA SPALLATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE COMMISSARIATA!