Il 17 settembre il Pierino d’Oro torna a San Nicola la Strada, il festival canoro per giovani talenti più longevo della Campania

Il prossimo 17 settembre ritorna a grande richiesta il Pierino d’Oro, festival canoro sannicolese di lunghissima tradizione riservato a giovani talenti della Campania e non solo. La manifestazione è giunta alla sua 49esima edizione ed è organizzata da Radio Caserta TV e Sabato non solo sport, con il patrocinio del Comune di San Nicola La Strada e della Pro Loco San Nicola La Strada. Sì alterneranno sul palco nell’Arena Comunale di San Nicola La Strada numerosi bambini (è possibile ancora iscriversi gratuitamente chiamando il numero 3480040482). Chissà che sia l’occasione per qualche giovanissimo talento nascosto di trovare proprio sul palco del Pierino d’Oro il suo trampolino di lancio. La formula è quella di sempre: aspiranti divisi per fasce di età. Di particolare prestigio è la giuria, composta da autorità cittadine e giornalisti, tra cui Fiore Marro,direttore del nostro portale di informazioni. Anche il pubblico avrà accesso gratuito all’evento.In particolare segnaliamo in anteprima già due ospiti d’eccezione: la danzatrice Federica Cacciopoli e l’Associazione culturale La barca di Teseo, rinomati interpreti del panorama musicale casertano.