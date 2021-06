Il 2 giugno la Campestre di Teverola

TEVEROLA (Caserta).

Il Cross “Un rione per l’atletica”

Il comunicato:

Teverola. Un rione per l’atletica nella giornata del 2 giugno a Teverola comune in provincia di Caserta dove è stato realizzato una manifestazione di Atletica Leggera di “Cross”, una campestre in un magnifico spazio di verde circondato di case con gli abitanti a fare da spettatori da balconi e finestre. Una vera chicca che ha lasciato un chiaro messaggio ai ragazzi e adulti della zona “avvicinarsi allo sport dell’Atletica”. A organizzare il tutto la locale società “Atletica Teverola” con egida del Comitato Fidal di Caserta che per l’occasione ha assegnato il Titolo Regionale Individuale. Il programma, è iniziato alle ore 9:00 dopo l’inno di Mameli; presenti le Autorità Locali e quelle del Comitato Fidal Regionale e di Caserta, ogni gara si è svolto su un tracciato di mille metri tecnico per i presenti falsipiani curve e altro. Alla bella iniziativa baciata dalla giornata di sole, da un spettacolo dell’insolito luogo di gara, non è mancato l’entusiasmo dei presenti e dei giovanissimi atleti con i sorrisi e la gioia dei genitori. Ore 10:30 unica partenza m.f. per i Master che hanno effettuato cinque giri. Soltanto per questa categoria c’è stata un costo di partecipazione quasi alla gratuità. Ottimo il lavoro del GGG della Fidal di Caserta e quella di Cronometro Gara. Ha commentato con note tecniche l’evento Gennaro Varrella Per la categoria master ecco i podi.

MASCHILE:

1 ZOUIOULA MOHAMED – POD. IL LAGHETTO 16.49

2 OLIMPO GIUSEPPE ATL. ISAURA VALLE DELLIRNO 17.38

3 IORIO ENRICO INTERNATIONAL SECURITY S. 18.18

FEMMINILE:

1 LAMULA GIUSEPPINA – ATLETICA TEVEROLA 21.23

2 VEROLLA MARIA – RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 23.37

3 OLIVA FILIPPA GIOIATLETICA ASC S. MARCELLINO 23.43