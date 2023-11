IL 20 NOVEMBRE CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO C.C.R.R. DI CASAGIOVE.

Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, ha tramesso ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto comprensivo “Moro-Pascoli” e dell’istituto “Mater Amabilis” eletti nel nuovo CCRR della nostra città.

Nella sua missiva il Primo cittadino di Casagiove ha scritto: “Care ragazze e cari ragazzi eletti nel

CCRR, il giorno 20 novembre presso l’aula consiliare del comune ci incontreremo per istituire il nuovo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (C.C.R.R.). Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, nell’ambito di percorsi di ‘cittadinanza attiva’, ha il compito di raccogliere e dare voce alle vostre esigenze presso l’ente locale ed è il luogo in cui voi rappresentanti vi riunirete per esprimere le vostre opinioni, confrontarvi, discutere liberamente, nel rispetto delle regole, per elaborare proposte di miglioramento della città, collaborando nel prendere decisioni importanti relative al territorio, cercando soluzioni a problemi che vi riguardano, attraverso il contributo attivo di tutte le classi che partecipano al progetto. Il C.C.R.R. persegue i seguenti obiettivi: educare i giovani alla conoscenza diretta delle Istituzioni; educare alla partecipazione attiva, democratica e condivisa, alla vita sociale della collettività; rendere partecipi e consapevoli i più giovani, in vista di una loro assunzione di responsabilità più cosciente in età adulta. II C.C.R.R. di Casagiove è costituito da 20 Consiglieri, più il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi; ed è rappresentativo in linea di massima di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado. II C.C.R.R. è un organismo che vi offre l’opportunità di far valere i vostri diritti, di poter dire la vostra su questioni che vi riguardano direttamente e, quindi, di proporre iniziative ed attività. Il C.C.R.R. realizza il proprio programma avvalendosi di Commissioni di lavoro appositamente stabilite, all’interno di ogni plesso scolastico, in funzione delle attività previste. Le Commissioni dovranno tutte prestare una particolare attenzione alla diversa abilità ed alla integrazione. E prevista la formazione di cinque Commissioni che si occuperanno nello specifico di : ambiente ed ecologia; sport, gioco e tempo libero; cultura e spettacolo; pubblica istruzione; solidarietà e salute.