IL 24 NOVEMBRE CASAGIOVE CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE.

Casagiove anticipa le celebrazioni della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne al 24 novembre. Infatti, in questa data, presso il QMB si terrà un evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Casagiove, dalla Commissione Pari Opportunità comunale e dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Ente. L’evento inizierà alle ore 18.00 presso i saloni del Quartiere Militare Borbonico di Casagiove e, alle ore 18.30, si terrà spettacolo di Pierluigi Tortora ‘Giuseppina donna del Sud’, che è ad ingresso libero.

Sull’argomento e intervenuta l’Assessora comunale alle Politiche Sociali Anna Altavilla che ha esordito dicendo: “Nel 2023 sono già 105, ad oggi, le donne uccise per mano di un uomo. Diventa sempre più necessario sottolineare l’importanza di momenti di riflessione come quello organizzato da questo assessorato il 24 novembre, in sinergia con le altre componenti che operano per affermare le pari opportunità tra i sessi. Gli eventi più recenti si impongono di analizzare le cause di tali violenze da ricercare nel tessuto sociale, nelle sue falle e nelle dinamiche distorte che sono nascoste in equilibri solo di facciata. – L’Assessore Altavilla ha concluso – L’invito alla partecipazione è aperto a tutti; durante l’incontro di venerdì si potrà assistere allo spettacolo di Pierluigi Tortora ‘Giuseppina donna del Sud’ che ci aiuterà nel nostro percorso sul tema della giornata”.

“Un messaggio da Casagiove per dire stop ai femminicidi ed alla violenza sulle donne – ha dichiarato la Consigliera Comunale Giovanna Ferrante, che ha aggiunto – è indispensabile fornire spunti quotidiani e sollecitazioni continue sull’argomento, affinche si determini un sensibile cambiamento nelle coscienze”.