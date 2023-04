Il 25 aprile apertura straordinaria della Reggia di Caserta a ingresso gratuito

Il Museo del Ministero della Cultura per la festa nazionale della Repubblica italiana accoglierà il suo pubblico con una giornata di gratuità, aprendo le sue porte anche nel consueto giorno di chiusura settimanale. L’accesso alla Reggia di Caserta sarà contingentato per numero di visitatori e fasce orarie.

Una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalla mattinata di giovedì 20 aprile fino ad esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25 aprile fino a termine della disponibilità.

Si segnala che è possibile la formazione di una lunga fila in biglietteria e presso gli accessi. Il visitatore dovrà recarsi al cancello nell’orario indicato sul proprio ticket. Non sarà possibile accedere al Complesso vanvitelliano in altro momento della giornata.​ La fascia oraria stampata sul biglietto è relativa, infatti, all’ingresso, dall’esterno, al Complesso vanvitelliano e non alle singole parti di esso. E’ possibile, infatti, che per l’accesso agli Appartamenti Reali sia necessario attendere in fila.

Al cancello dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del proprio titolo. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato.

Saranno aperti Appartamenti Reali e il Parco Reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, la mostra Beyond- Biberstein, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

All’ingresso degli Appartamenti Reali, i gruppi devono essere composti di max 20 persone.

Si suggerisce di consultare gli orari di apertura e chiusura del Museo:

Appartamenti Reali dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15;

Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18.15 con ultimo accesso alle 18.10;

Parco Reale dalle 8.30 alle 19 con ultimo accesso alle 18.

Al fine di migliorare la gestione dei flussi, in questa giornata verranno create all’esterno due file distinte: l’una per i possessori del biglietto “Solo Parco”, l’altra per quelli del biglietto “Parco+Appartamenti”. I titolari di questi ultimi saranno tenuti a un percorso fisso: prima gli Appartamenti reali, dopo il Parco.

Si consiglia, inoltre, di leggere con attenzione il regolamento https://reggiadicaserta. cultura.gov.it/regolamento/

, in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia,

Si ricorda che il Complesso vanvitelliano è aperto tutti i giorni dell’anno, fatta eccezione per i martedì, il 25 dicembre e l’1 gennaio (salvo modifiche e aperture/chiusure straordinarie).