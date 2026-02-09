Il 25 Febbraio si riunisce il comitato scientifico per lavorare al tema dell’edizione del 2026





Lo scorso 23 gennaio, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione “Festival della Sociologia”. Nella riunione si è discusso dei risultati della X edizione, approvato il bilancio e rinnovate le cariche dell’Associazione per il triennio 2026-2028. Durante l’incontro sono emerse inoltre alcune anticipazioni sul tema della XI edizione, che si terrà a Narni il 9 e il 10 settembre 2026. La Prof.ssa Sabina Curti, confermata direttrice scientifica e presidente, ha portato all’attenzione dei soci il legame tra la questione ambientale e quella abitativa: “Abbiamo fissato al 25 febbraio la riunione del Comitato scientifico, nella quale si discuterà più a fondo il tema dell’ambiente e dell’abitare che mi sono permessa di proporre a gennaio prima al Direttivo e poi all’Assemblea. Il Comitato scientifico, come tutti gli anni, elaborerà una call for proposals a partire da questa suggestione“. Continua Curti, “ho in mente un titolo, ma aspetto di confrontarmi con il comitato scientifico perché è dal dialogo e dall’ascolto che si capiscono meglio le cose e che si generano connessioni più autentiche“. Siamo in attesa di novità e pronti a seguire la prossima edizione del Festival nella cittadina di Narni.