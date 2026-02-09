CronacaCinemaCultura

Il 25 Febbraio si riunisce il comitato scientifico per lavorare al tema dell’edizione del 2026

Il comitato scientifico si riunisce per elaborare la nuova proposta per l'XI Edizione del Festival della Sociologia.

Di Antonio Frascione


Lo scorso 23 gennaio, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione “Festival della Sociologia”. Nella riunione si è discusso dei risultati della X edizione, approvato il bilancio e rinnovate le cariche dell’Associazione per il triennio 2026-2028. Durante l’incontro sono emerse inoltre alcune anticipazioni sul tema della XI edizione, che si terrà a Narni il 9 e il 10 settembre 2026. La Prof.ssa Sabina Curti, confermata direttrice scientifica e presidente, ha portato all’attenzione dei soci il legame tra la questione ambientale e quella abitativa: “Abbiamo fissato al 25 febbraio la riunione del Comitato scientifico, nella quale si discuterà più a fondo il tema dell’ambiente e dell’abitare che mi sono permessa di proporre a gennaio prima al Direttivo e poi all’Assemblea. Il Comitato scientifico, come tutti gli anni, elaborerà una call for proposals a partire da questa suggestione“. Continua Curti, “ho in mente un titolo, ma aspetto di confrontarmi con il comitato scientifico perché è dal dialogo e dall’ascolto che si capiscono meglio le cose e che si generano connessioni più autentiche“. Siamo in attesa di novità e pronti a seguire la prossima edizione del Festival nella cittadina di Narni.