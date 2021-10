Il 29 ottobre rito religioso organizzato dalla Anacomi

La ANACOMI di cui è Presidente il Gen. Salvatore Fari organizza la celebrazione di una Santa Messa venerdì 29 ottobre alle ore 1100 a Maddaloni presso la Caserma Mauro Magrone sede della Scuola di Commissariato di cui è Comandante il Gen. Francesco Riccardi. Il rito religioso in suffragio dei defunti della Associazione degli Ufficiali e Sottufficiali che hanno prestato servizio alla Scuola sarà officiato da Don Francesco Marotta coadiuvato dai diaconi Esposito Daloia e Corazza. Per la cronaca nella Caserma Magrone continua la attività del Centro Vaccinale dove sono stati somministrati ben 52 mila vaccini in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale di Caserta. I soci Anacomi e gli ex ufficiali e Sottufficiali possono prenotarsi sul sito della Associazione. Obbligatoria la mascherina ed il green pass. Per la circostanza verranno benedette le Statue di San Lorenzo e della Divina Provvidenza neo Patroni del Corpo di Commissariato come da decreto del Vicariato Militare concesso durante la recente cerimonia di Roma.