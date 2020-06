Il 31 luglio dovrebbe riprendere NBA, con i Warriors esclusi dal finale di stagione!!

Oggi alle ore 18:30 ci sarà una conference call tra i proprietari delle franchigie e i rappresentati dei giocatori. Però salvo sorprese dovrebbe essere ufficiale il ritorno del NBA, con la conclusione della stagione ad ottobre. Per finire la stagione ci sarà una sede unica che dovrebbe essere il disney center di Orlando, una struttura con oltre 100 km quadrati con hotel e campi di basket. Una specie di bolla per tenere dentro tutte le squadre che saranno impegnate in questo finale di stagione. Nella nuova formula saranno ammesse Lakers,Clippers,Nuggets,Jazz,Thunder,Rockets,Mavs e Grizzlies per quanto riguarda ovest. Invece parteciperanno fa est Bucks,Raptors,Celtics,Heat,Pacers,Sixers, Nets e magic. Si aggiungeranno inoltre quelle squadre che non hanno più di sei partite di distanza dai possibili playoff e quindi Blazers,Pelicans,Kings,Spurs,e suns ad ovest, mentre per est soltanto Wizards. Le altre 8 invece termineranno qui la stagione ed ovviamente fa un certo effetto vedere fuori questa graduatoria i Warriors protagonisti nelle ultime annate, le gare che verannò giocate in totale sono 88, in modo che ogni squadra giochi almeno 70 partite, con le prime 8 per ogni conferenze che parteciperanno hai playoff. Ogni fase dei playoff si giocherà al meglio delle 7 gare, facendo così NBA cercherà di recuperare quanti più soldi possibili, inoltre si potrebbe creare un bonus playoff per quelle squadre che avviamento dovevano aver il fattore campo, ma che giocando in sede unica non potranno avere. Le squadre che parteciperanno a questo “strano” finale di stagione, dovranno recarsi ad Orlando ad inizio luglio, in modo da fare i test che poi dovranno essere fatti prima di ogni partita. Ogni squadra potrà aver massimo 35 persone compresi di giocatori. Inoltre in caso di positività di qualche atleta non scatterà la sospensione, ma il giocatore verrà messo in quarantena e le gare cominceranno in maniera regolare