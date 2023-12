Il 4 gennaio aperitivo e visita guidata lungo Via Roma

Dal Sagliano al Santo spirito, passando per la “Parrocchiella”, la Diocesi di Aversa propone un percorso guidato di inizio anno tra storia, politica e pietà popolare

Giovedì 4 gennaio 2024, a partire dalle 19.00, chiese e palazzi di Via Roma ad Aversa saranno protagonisti della scena nel percorso guidato dal titolo “Opere e Arte lungo Via Roma”. La manifestazione, offerta e promossa dalla Diocesi di Aversa, prevede un aperitivo all’interno dell’Istituto Sagliano ed a seguire il percorso storico-artistico gratuito “Al cuore della partecipazione tra storia, politica e pietà popolare”.

L’evento, cui prenderà parte anche il vescovo di Aversa monsignor Angelo Spinillo, è curato dall’ufficio diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro, da quello per i Beni Culturali, da Caritas nonché dalla Consulta della Pastorale Universitaria e dall’Associazione “In Octabo”. Protagoniste della serata saranno le comunità ecclesiali che materialmente ospiteranno le tappe del percorso: l’Istituto Sagliano, la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo e la Parrocchia di Santo Spirito. Anche la visita del 4 gennaio si inserisce nel cammino del Sinodo della Chiesa italiana voluto da papa Francesco ed articolato nei “Cantieri di Betania”.

Così alle ore 19.00 il ritrovo è nella corte interna dell’Istituto Sagliano per l’aperitivo di benvenuto offerto dagli operatori Caritas e per cominciare – verso le 19.3.0 – la visita con la prima tappa del percorso: alla riscoperta di questa storica casa di accoglienza della Diocesi di Aversa. Dopo sarà la volta della “Parrocchiella” dove è stato allestito il Presepe “nel segno della Pace” ed dove i visitatori potranno conoscere la storia del Seggio, del Mercato del Sabato e della vita civile ed economica di Aversa tra Medioevo e età moderna. Infine la visita terminerà presso la Chiesa di Santo Spirito per conoscere la devozione per Santa Maria Francesca e la storia dei Cavalieri ospedalieri che la fondarono in un lontano passato. Durante il percorso sono previste anche le soste all’inizio di Piazza Municipio e di Piazza Vittorio Emanuele per scoprire altri dettagli inediti della storia civile, economica e sociale di Aversa.

Per maggiori informazioni e/o per prenotare la visita guidata è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa: pastoralesociale@diocesiaversa.it – Strada Santa Maria a Piazza, 49 Aversa (CE). Per la sosta si consigliano l’area parcheggio gratuita di Piazza Cardinale Innico Caracciolo (davanti l’ex OPG) oppure quella a pagamento accanto il Parco “S.A. Pozzi”