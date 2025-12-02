Il 5 dicembre esce “CIENTO PENZIERE” di Nasov

Il 5 dicembre 2025 esce “Ciento Penziere”, il nuovo EP di Nasov. Cinque brani, tutti in napoletano, in forte contrasto con il resto della produzione che è tutta in inglese. I testi sono di Enrico De Caprio e le musiche e gli arrangiamenti di Nasov.

«L’idea nasce in primo luogo da un’amicizia – racconta Francesco Bordo leader di Nasov (suo pseudonimo) – da quando Enrico mi ha mostrato alcuni suoi pensieri messi per iscritto sotto forma di poesia e penso di aver colto il potenziale musicale di quelle parole, restandone affascinato. Il primo tentativo è stato il brano diventato poi “Anema” che ha anticipato con un video clip l’intero lavoro. Abbiamo continuano a scambiarci idee e proposte di testi e di musiche e in modo incredibilmente spontaneo sono nati i cinque brani che costituiscono l’ep».

Nel corso di un anno i versi diventano canzoni e nel giro di un mese il disco, prodotto stesso da Nasov, viene registrato allo studio Famous Gold Watch a Berlino.

Il percorso di Nasov, nel corso degli anni, è ogni volta diverso e spontaneo nell’atto creativo, dall’inglese al napoletano, partendo da testi semi demenziali ai temi struggenti e complessi di questo nuovo lavoro, come la perdita, la morte, fino alla consapevolezza del potenziale umano che trova il suo picco più alto proprio nella presa di coscienza della sua finitezza. La storia di questo gruppo musicale, diventato poi un progetto solista e, in questo EP, il frutto di un duo, è in continua evoluzione, con la caratteristica di non avere un vero luogo geografico preciso come base di riferimento: Londra, Berlino, Napoli e tante tappe nel mezzo. Anche qui, in modo non voluto, sembra passare il senso pieno del viaggio artistico, inteso come esperienza umana e universale.

Credits:

Nasov: musiche

Enrico De Caprio: testi

Francesco Bordo: chitarre e voci

Marco Falsone: basso e voci

Nicola Lopez: batteria

Poppy Smallwood: violoncello

Axel Glorvigen: violino e viola

Registrato, missato e masterizzato da Bob Spencer al Famous Gold Watch (Berlino)

Francesco Bordo è nato a Napoli nel 1981. Enrico De Caprio è nato a Napoli nel 1993. Ogni tanto cucinano assieme.

STORIA DI NASOV:

Nasov è lo pseudonimo del cantautore Francesco Bordo, nasce come gruppo rock a Londra nel 2010 per poi lentamente trasformarsi in un progetto solista con un suono più asciutto e acustico. Con base a Berlino, resta prevalentemente un progetto solita, attorno al quale però iniziano a gravitare diversi musicisti fra il 2020 e il 2023, dando vita ad arrangiamenti più ricchi per le canzoni già scritte e contribuendo al suono dei nuovi brani. Alla fine del 2023 pubblica SPILT MILK, prodotto, arrangiato e registrato e anche eseguito quasi nella sua interezza da Francesco Giuliano, a cui si deve la maturità del suono e il prezioso vestito dato alle canzoni scarne.

Dal 2024 la formazione diventa stabile con Francesco Bordo alla chitarra e voce, Marco Falsone al basso e ai controcanti, Axel Glorvigen al violino, Poppy Smallwood al violoncello e Nicola Lopez alla batteria o scatola di cartone. Sì, una scatola di cartone. Non un cajon, non in set di percussioni ma una scatola di cartone, che contribuisce a definire il sound del gruppo oltre che a incuriosire il pubblico dei concerti. Il punto di forza delle performance è, come sin dall’inizio, l’elemento sorpresa o il forte contrasto fra le musiche tendenti al malinconico con arrangiamenti eleganti e delicati e le tematiche quasi infantili dei testi.