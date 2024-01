Il 5 e 6 gennaio la Befana atterra al Centro Commerciale Campania

La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte… ma quest’anno atterrerà

per due giorni al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia

di Caserta. La vecchia signora il 5 e il 6 gennaio scenderà della sua scopa

volante per trasformare Piazza Campania in un salotto magico e festeggiare

l’Happyfania. La simpatica vecchietta distribuirà caramelle e dolcetti a grandi

e piccini, che avranno la possibilità di partecipare ai laboratori creativi e a un

fantastico truccabimbi.

E per ricordare il dolce giorno dell’Epifania, che tutte le feste porta via, si

potranno scattare foto insieme con la Befana prima di tornare a casa carichi

di leccornie.

LE DATE

Venerdì 5 e Sabato 6 Gennaio

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Piazza Campania

Per accedere all’area scarica l'app IO&CAMPANIA