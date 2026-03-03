Il 9 e 10 marzo al Campania uno spettacolo unico in Italia

Il 9 e 10 marzo Centro Commerciale Campania ospita Invisibilia, il primo spettacolo di magia in Italia pensato per persone non vedenti e ipovedenti, capace di coinvolgere allo stesso modo anche il pubblico vedente. Invisibilia è uno spettacolo inclusivo “al contrario”: le persone vedenti possono assistere all’esperienza solo bendandosi, rinunciando volontariamente alla vista per entrare in una dimensione percettiva nuova, profonda e sorprendente. Un invito a rallentare, ascoltare e immaginare, ribaltando la prospettiva in un mondo dominato dalle immagini.

Si tratta di un’esperienza sensoriale immersiva unica nel suo genere, in cui la magia prende forma attraverso suoni, parole, profumi e tatto. Ogni effetto magico nasce da suggestioni uditive e da illusioni costruite nella mente dello spettatore, dimostrando che la vista non è indispensabile per meravigliarsi. Il percorso culmina con la prima grande illusione mai ideata appositamente per un pubblico non vedente.

Invisibilia non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza culturale e sociale che promuove empatia, consapevolezza e inclusione reale. Un’occasione per vedenti e non vedenti di condividere lo stesso spazio percettivo e riscoprire il potere dell’immaginazione.

Informazioni utili

Quando: lunedì 9 e martedì 10 marzo

Dove: Piazza Campania

Orari repliche: ore 17.00, 18.30, 20.00

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per partecipare è sufficiente recarsi presso il desk di piazza Campania e ritirare il proprio biglietto gratuito per uno dei turni disponibili.

Ogni biglietto dà diritto all’accesso a una singola replica.

