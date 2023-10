IL 9 OTTOBRE PARTE IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A CASAGIOVE

servizio è previsto per le scuole materne statali, plessi “RODARI* (via XXV Aprile) e “BASILE* (via Brescia) e per alcune classi delle elementari, del plesso “MORO” (Plazza degli Eroi).

Lunedi prossimo avrà inizio il servizio mensa scolastica in città.

Come sempre, saranno fornite opzioni per alunni con esigenze dietetiche specifiche o allergie, assicurando che tutti gli studenti possano godere dei pasti offerti.

La salute e il benessere dei nostri giovani sono la priorità principale del servizio mensa; oltre all’attenzione verso la qualità del cibo, la sicurezza e l’igiene sono priorità assolute per il servizio mensa scolastico e quindi, come comunicato dalla ditta fornitrice, verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire un servizio conforme agli standard sanitari più elevati.

Con l’inizio del nuovo servizio mensa scolastica, previsto per il 9 ottobre 2023, Casagiove dimostra ancora una volta il suo impegno per il benessere e l’educazione dei giovani.

La mensa è aperta al feedback degli studenti; infatti, come lo scorso anno, un comitato di rappresentanti dei genitori degli alunni e scolari lavorera a stretto contatto con il personale della mensa verificando l’idoneo espletamento del servizio offerto.

Si informa che i ticket potranno essere ritirati, previa consegna della ricevuta del versamento, presso l’Aula Consiliare Comunale, esclusivamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

“La mensa scolastica – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Vozza – non e solo un luogo dove i giovani possono soddisfare la loro fame fisica, ma anche un ambiente dove possono nutrire la loro mente e connettersi con i compagni di classe. L’inizio del servizio retezione scolastica il 9 ottobre 2023 segna un passo importante verso un ambiente scolastico ancora più inclusivo e. sono certo, che contribuirà in modo positivo al percorso di apprendimento e all’interazione dei giovani frequentanti la scuola materna e delle classi delle elementari locali che usufruiranno della mensa”.