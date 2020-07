Il Bari comincia i playoff per salvare la stagione

Non ci sono alternative in casa Bari, serve assolutamente vincere orari playoff per non rendere ancora più negativa questa stagione. I soldi spesi in estate dalla famiglia De Laurentiis avevano fatto immaginare ad un Bari grande favorito per la serie B, ma la squadra pugliese in campionato ha fallito troppo gare ed ora per cercare di salvare la stagione bisognerà in tutti i modi vincere i playoff.

Sulla carta il Bari contro la Ternana e favorito ma attenzione perché la Ternana a differenza del Bari ha già giocato un buon numero dj partite per riprendere la forma fisica, il Bari invece è stato praticamente fermo per quasi tre mesi e non sarà facile superare la Ternana. Prima di questa gara la squadra di Terni ha superato Avellino,Catania e altra pugliese Monopoli. Insomma sarà una gara difficile ma con il Bari che non può assolutamente fallire