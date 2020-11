Il bari passa al “Pinto”, ma a deciderla è il direttore di gara

Speravamo di vedere una bella gara nonostante il fortissimo vento che in questi giorni ha colpito Caserta.

Ma incredibilmente a rovinare il tutto non è stato il vento, ma il direttore di gara.

Una direzione con molti errori, ma soprattutto con valutazioni differenti in base a chi commetteva il fallo.

Diverse volte infatti i calciatori del Bari meritavano il giallo e non gli è stato dato, per poi lo stesso fallo ha determinato il cartellino per il Bari.

Anche sul rosso ci sono diversi dubbi, vedendo il replay Konate non tocca,infatti, il calciatore del Bari.

In ogni caso, la partita è stata decisa dal un gran gol di Antenucci, ma ripetiamo la gara è stata condizionata e non poco. Forse la società dovrebbe cominciare ad alzare la voce in Lega.

Risultati: Juve Stabia-Viterbese 2-0, Foggia-Virtus Francavilla 1-1, Catania-Turris 0-0, Paganese-Bisceglie 1-1, Monopoli-Vibonese 2-0, Catanzaro-Cavese 2-1, Casertana-Bari 0-2, Ternana-Teramo 22/11