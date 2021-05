Il Benevento contro Atalanta dovrà cercare di vincere a tutti i costi

Non è più permesso sbagliare in casa Benevento, dopo la bruciante sconfitta di domenica contro il Cagliari la sfida di mercoledì contro Atalanta rappresenta un dentro o fuori. Certo affrontare di questi tempi la squadra di Gasperini non è certo positivo anche perché i bergamaschi sono in piena corsa per la Champions League.

Servirà una gara quasi perfetta per cercare di portare punti a casa, la squadra di Gasperini invece cercherà punti per ipotecare la prossima partecipazione all’ Europa che conta.