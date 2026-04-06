Il Benevento torna in serie B

Con la vittoria sulla Salernitana (0-1) e con la sconfitta casalinga del Catania col Picerno (1-2), il Benevento torna meritatamente in cadetteria. In classifica, infatti, le “streghe” vantano un +12 sui siciliani incolmabile a 3 giornate dalla fine della regular season. Quella dei giallorossi è stata una cavalcata trionfale, con il primo posto acciuffato e mantenuto sin dalle prime giornate. Decisivo, per i sanniti, il cambio di panchina avvenuto l’11 novembre 2025, quando il Benevento era al terzo posto a soli 2 punti dal Catania capolista. In quella data, infatti, Antonio Floro Flores subentra a Gaetano Auteri. Da allora, in 22 partite, il tecnico napoletano mette a segno 17 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte, una cavalcata vincente completata oggi. Il merito principale si associa, ancora una volta, alla figura di Oreste Vigorito, che ha condotto le “streghe” a traguardi fino a pochi anni fa solo sognati. Come non ricordare la partecipazione alla serie A nei campionati 2017/18 e 2020/21 dopo anni di latitanza tra serie C e categorie inferiori. Il progetto di Vigorito rimane, e lo sarà per sempre, un progetto serio, in grado di coinvolgere una città intera. Si pensi alla presenza del sindaco Clemente Mastella sugli spalti di Salerno ad accompagnare l’accesa tifoseria giallorossa verso il grande traguardo sportivo. E visto che l’appetito vien mangiando, non possiamo che augurare ai nostri fratelli sanniti il classico “ad maiora”. Sappiamo infatti che questo è solo l’inizio, l’inizio di una storia che fa grande la città di Benevento e che ritaglia anche per il calcio campano il posto che merita.