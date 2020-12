Il bilancio sociale di Agrorinasce per la legalità democratica

In questi giorni è stato presentato il Bilancio Sociale 2019 del Consorzio Agrorinasce . Di fronte alle polemiche sorte in queste settimane intorno alla vicenda della Balzana, c’è da rimanere più che positivamente sorpresi (a partire dalla dettaglia relazione del presidente G. Allucci): ci troviamo di fronte ad una mole di attività e di interventi di qualità sociale rilevante in un territorio che finora veniva identificato come terra di Gomorra. Le azioni svolte in 20 anni hanno coinvolto ben 160 beni

confiscati che sono stati recuperati (o in via di destinazione) con progetti di riuso sociale e produttivo. Anche con servizi primari come scuole, asili per l’infanzia, presidi sanitari e centri di accoglienza per persone disagiate. Come è stato rilevato da più parti, si tratta di una vera e propria azione di “liberazione” di beni immobili ed economici che costituivano il simbolo del potere dei clan camorristi. Infatti, si tratta prevalentemente di progetti di valorizzazione di beni confiscati alla camorra,

rispetto ai quali Agrorinasce ha predisposto i progetti, individuato i partner e ha collaborato con i comuni soci, come nel caso del progetto energetico del comune di S. Cipriano, oltre a quelli di ‘Scuola Viva’ a Casapesenna finanziati dalla Regione Campania, a Casal di Principe (vari),a S. Marcellino e Villa Literno. Rilevante per i riflessi sull’ambiente risulta il progetto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione per il trattamento reflui zootecnici a servizio dell’impianto di

biogas esistente, collegato alla valorizzazione dell’area naturalistica protetta ‘Soglitelle’ di Villa Literno, grazie anche al progetto finanziato dalla la Fondazione con il Sud di gestione della fauna.

Inoltre abbiamo il progetto di valorizzazione del complesso agricolo ‘La Balzana’ di S. Maria La Fossa destinato a Parco Agroalimentare dei prodotti tipici. Quest’ultimo progetto ha un valore strategico fondamentale per il futuro di Agrorinasce e per l’intero territorio, sotto molteplici punti di vista (sociale, occupazionale e ma anche culturale). Con questi interventi sarà possibile valorizzare i tanti prodotti di eccellenza del mondo agroalimentare campano e nello stesso tempo