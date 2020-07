Il Bologna compie l’impresa a San Siro, ora si che si può sognare l’Europa

La squadra emiliana riesce nell’impresa di vincere in rimonta contro l’Inter per 1-2. Partita che comincia subito in salita con il vantaggio dell’ Inter dopo appena 23 minuti del solito Lukaku. L’inizio di ripresa il copione non cambia con l’Inter che domina la gara, al minuto 61 usufruisce di un calcio di rigore.

Dagli undici metri però Lautaro non è perfetto e sbaglia. Da questo momento in poi cambia la partita con il Bologna che, nonostante l’uomo in pieno, riesce a capovolgere la gara.

Prima trova il pareggio con Juwara al minuto 74, per poi passare in vantaggio Con Barrow al minuto 80. La gara termina con la sconfitta per l’Inter che dice addio ai suoi sogni scudetto, mentre in casa Bologna ora si comincia a sognare l’Europa che in questo momento è distante appena cinque punti.