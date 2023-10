IL C.C.R.R. DI CASAGIOVE PER I DIRITTI DELLA TERRA

21 ottobre presso il Belvedere di Caserta si terrà un convegno sul tema “| Diritti della Terra – proposte dei ragazzi per il futuro” promosso dal CCRR di Caserta in collaborazione con il CCRR

di Casagiove.

Ricco il programma della giornata che prevede, dopo il rituale saluto di benvenuto delle Istituzioni e la presentazione dei lavori realizzati dai singoli gruppi, un approfondimento e quadro generale delle problematiche ambientali con l’intervento della Dott.ssa Paola Mercogliano, Responsabile della Divisione Ricerca del Centro Euro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici di Caserta. Ci sarà un approfondimento con il supporto della “Città delle Scienze di Napoli. Dopo la pausa pranzo, i lavori si concluderanno con il forum “il nostro pensiero – le nostre richieste”

“Viviamo in un’epoca in cui la consapevolezza dell’importanza di preservare e proteggere il nostro pianeta è più urgente che mai. – queste sono le parole della consigliera incaricata al

CORR di Casagiove, Giovanna Ferrante – La Terra non e soltanto un luogo in cui viviamo; e la nostra casa, la nostra fonte di vita e di ispirazione. Tuttavia, negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un’accelerazione senza precedenti di cambiamenti climatici, deforestazioni, inquinamento e perdita di biodiversità. Con i componenti del nostro CCRR, abbiamo dato vita

ad alcune iniziative che avevano quale tema orincipale la saivaguardia del nostro ecosistema.

l’incontro di sabato rappresenta la sintesi di questi incontri con la partecipazione di altri consigli comunali del territorio. – La consigliera Ferrante ha concluso – Ringrazio per il fattivo supporto l’Isola di Arturo e soprattutto del notevole contributo della facilitatrice Giulia Viciani. Infine, voglio ringraziare tutti i componenti del CCRR di Casagiove per il loro impegno e la loro dedizione in questa cruciale lotta per i Diritti della Terra”.