Il Cagliari cerca l’impresa contro il Benevento puntando tutto su Joao Padro

Il Cagliari va in quel di Benevento con la speranza di poter tornare dalla Campania con una vittoria che sarebbe pesantissima.

Dal primo minuto giocherà il brasiliano Joao Pedro che aveva saltato la gara contro il Napoli. Una sfida da dentro o fuori, nessuna della due squadre puoi permettersi di sbagliare nulla, anche se quella che ci arriva meglio è il Cagliari che nelle ultime settimane sta compiendo una grande rimonta. Momento invece nero per il Benevento che non vince ormai da sei gare quando riuscì nell’impresa di battere la Juventus, addirittura l’ultima vittoria in casa risale a dicembre.