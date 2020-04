Il calcio potrebbe ripartire ma a scaglioni

Con ancora tanta preoccupazione per la pandemia da Covid 19 che sta colpendo tutto il mondo, la Lega calcio sta cercando si trovare un modo per terminare il campionato. L’ultima idea è quella di si far tornare i campionati, ma facendolo a scaglioni. Potrebbe partire quindi prima la Serie A per poi nelle settimane a venire ricominciare anche serie b e lega pro. Ovviamente tutto questo sarà fatto sempre se l’emergenza si” calmerà”, quello che è certo che la lega calcio vuole far in modo di evitare la sospensione dei campionati anche perchè questo vorrebbe dire una guerra estiva fra ricorsi e contro ricorsi, una scelta ovviamente che non farà felice tutti , ma detto con molta franchezza accontentare tutti in questo periodo è impossibile. Insomma si prospetta un estate bollente in tutti i sensi.