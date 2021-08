Il candidato sindaco G. Zinzi “Cerchiamo di non fare liste di impresentabili”

Caserta – Ad alcuni giorni da quella che è la chiusura delle liste per quel che concerne la campagna elettorale si riportano le dichiarazioni di uno dei candidati a sindaco per quanto riguarda la città di Caserta , ossia G. Piero Zinzi “A una manciata di giorni dalle chiusure delle liste elettorali, rivolgo un appello agli altri candidati a sindaco per una battaglia da combattere e vincere insieme. Impegniamoci tutti affinché nelle nostre liste non vengano candidati impresentabili, ma soltanto persone specchiate e al di sopra di ogni sospetto, la legge che ci impone di presentare il casellario giudiziario di tutti i candidati – scrive e dichiara G. Zinzi candidato alle prossime elezioni – è un fatto positivo, ma da sola non basta. Serve, in questi giorni, la massima forza e determinazione nel non aprire le porte delle liste elettorali a personaggi che puntano al consiglio comunale per rappresentare interessi poco chiari o condizionamenti di qualunque sorta”