Il Capo della Polizia in visita alla Questura di Caserta

Questa mattina, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -, Prefetto Vittorio Pisani, ha fatto visita alla Questura di Caserta. Accolto dal Questore dr. Andrea Grassi e dal Vicario del Questore dr. Andrea Curtale, ha raggiunto il primo piano degli Uffici del Palazzo Vecchio.

Dopo un breve colloquio con i vertici della Questura, ha tenuto un incontro con i Dirigenti e i Funzionari della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nel corso del quale ha delineato gli obiettivi dell’Amministrazione, le priorità e soprattutto le sfide che l’attuale momento impone. Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo, connotato da un grande rispetto per il lavoro che gli operatori della Polizia di Stato svolgono quotidianamente in tutti i settori della nostra società, e soprattutto dall’umanità e la vicinanza che l’Amministrazione vuole esprimere al proprio personale. La visita in Questura del Prefetto Pisani è stata anche l’occasione per un incontro con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.