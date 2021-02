Il cardinale Ruini compie 90 anni

“Auguri al cardinale Ruini per i suoi 90 anni. Gli siamo grati per la saggezza e la visione della vita e dei valori della nazione italiana che ci offre con generosità e intelligenza.

Ruini è per tanti di noi una guida attenta e preziosa. E’ a lui che si può guardare nei momenti di maggiore confusione. E’ a lui che si deve guardare per trovare un riferimento saldo e incrollabile ai valori non negoziabili.

In tante occasioni ha saputo parlare con chiarezza e capacità di convincimento a tanti. Ama l’Italia, è un riferimento forte, colto e saggio. Un dono del Signore all’Italia. Una guida per la Nazione. La sua omelia nei giorni tragici di Nassirya è un testo fondamentale per la storia e l’identità italiana. Grazie e auguri Eminenza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri