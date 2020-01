Il casertano Antimo Cefarelli è il nuovo direttore acquisti e marketing di Maiora-Despar Centro Sud

CASERTA – Dopo l’esperienza degli ultimi quattro anni nella direzione commerciale di Despar Servizi Antimo CEFARELLI approda in Despar-Centro Sud per rafforzare le strategie di espansione e rafforzamento della rete. Maiora, azienda di riferimento della Distribuzione Moderna per il Mezzogiorno con il marchio Despar nel Centro-Sud, annuncia ufficialmente la nomina di Antimo Cefarelli nel ruolo di Direttore Acquisti e Marketing, con l’obiettivo di potenziare le strategie di espansione e rafforzamento della propria rete.

Casertano, 49 anni, Laureato in Economia, dopo un’esperienza in Auchan, nel 2002 entra nel mondo Despar come Direttore Acquisti e Marketing di Cavamarket, il Centro Despar Campania. Nel 2010 è scelto come National Account di Acqua Lete e poi promosso come Direttore Commerciale, carica che manterrà sino al Dicembre 2014.

Nel 2015 dopo una breve esperienza nel Gruppo Catone S.p.A., è nuovamente in forze con l’insegna dell’abete ricoprendo la carica di Direttore Commerciale di Despar Servizi nella sede di Casalecchio di Reno (Bo). Dopo 4 anni di grandi soddisfazioni all’interno del gruppo, ritorna da gennaio 2020 al Sud per ricoprire la funzione di Direttore Acquisti e Marketing in Maiora Despar Centro Sud.



“È per me motivo di grande orgoglio” – ha affermato Antimo Cefarelli – “entrare a far parte di un’azienda che è un punto di riferimento della Gdo nel Centro Sud e per questo con forte entusiasmo ho colto la sfida che mi ha proposto Pippo CANNILLO, Ad di Maiora e Presidente di Despar Servizi, con il quale negli ultimi quattro anni ho collaborato a stretto contatto a livello nazionale.

Lavorerò con rinnovata energia, impegno e dedizione per portare avanti i progetti di forte espansione in atto e per rendere Maiora sempre più efficiente, innovativa, attenta ai dettagli in modo da competere con successo in un mercato in continua evoluzione e dare risposte ad un consumatore sempre più esigente».