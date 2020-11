Il Casertano Raffaele Capone ” sbanca” Real time- cerca l’ amore

Caserta. Continua a far parlare di sé Raffaele Capone , casertano doc . Raffaele ,come molti ricorderanno, e’ risultato essere fra gli 80 finalisti nazionali di Mister Italia 2020, manifestazione che si svolgerà dal 5 all’ 8 dicembre prossimo a Lignano Sabbiadoro ( UD).

Che Raffaele fosse un ragazzo molto deciso e intraprendente si era già visto in piu’ occasioni. Nella giornata di ieri poi si è praticamente superato quando, durante la sua partecipazione alla nota trasmissione televisiva Real Time- cerca l’ amore ,condotta da Rossella Brescia , è riuscito ad attrarre su se stesso le simpatie del pubblico e non solo.

Raffaele durante il programma si è reso protagonista di alcune battute che hanno espresso in pieno la sua spontaneità , la sua bellezza poi ha fatto il resto tanto da risultare il prescelto da parte di una ragazza di Milano.

L’ umiltà e la voglia di emergere di questo ragazzo traspaiono in ogni occasione , anche ieri,alla fine della trasmissione, Raffaele ha voluto ringraziare la sua famiglia , i suoi amici e tutti quelli che lo stanno sostenendo in una scalata al successo che , visto i presupposti non cosi’ improbabile.