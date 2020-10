Il casertano Raffaele Capone tra i finalisti di Mister Italia 2020

Raffaele Capone , casertano doc, e’ fra gli 80 finalisti nazionali di Mister Italia 2020. Raffaele è un ragazzo molto deciso e intraprendente , forse oltre alla sua indiscussa bellezza fisica anche questa parte caratteriale ha convinto la giuria di tecnici del concorso a sceglierlo fra i finalisti.

La finale si terrà dal 5 all’8 dicembre a Lignano Sabbiadoro ( UD)

”Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto in me –ha dichiarato Raffaele – a cominciare dalla mia famiglia per finire a tutti quelli che mi sono stati vicino. Punto alla vittoria anche se vi confesso che sono molto felice di essere arrivato in finale. Cercherò’ di portare il nome della mia città piu’ in alto che posso …..io ci credo!!